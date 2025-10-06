ریسکیو 1122کا بروقت ریسپانڈ،383افراد کو مدد فراہم
ملتان (کرائم رپورٹر)ریسکیو 1122 ضلع ملتان نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 376 ایمرجنسیز کو ریسپانڈ کرتے ہوئے 383 افراد کو ریسکیو کیا۔۔۔۔
رپورٹ کے مطابق ملتان شہر میں 355، شجاع آباد میں 14 جبکہ جلالپور پیر والا میں 7 ایمرجنسیز رپورٹ ہوئیں۔اس دوران 88 ٹریفک حادثات پیش آئے جن میں 80 ملتان اور 8 شجاع آباد میں ہوئے ۔ میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد 229 رہی، جن میں 218 ملتان، 5 شجاع آباد اور 6 جلالپور پیر والا میں نمٹائی گئیں۔ کوئی فائر یا بلڈنگ ایمرجنسی رپورٹ نہیں ہوئی، تاہم 14کرائم انسیڈنٹس اور 1 ڈراؤننگ کیس رپورٹ ہوا، جبکہ 29 متفرق ایمرجنسیز بھی ڈیل کی گئیں۔ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے مجموعی طور پر 363 افراد کو ملتان، 14 کو شجاع آباد اور 6 کو جلالپور پیر والا میں بروقت امداد فراہم کی۔مزید برآں، ریسکیو 1122اہلکاروں نے دریائے چناب اور دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹرانسپورٹ اور امدادی خدمات بھی فراہم کیں۔