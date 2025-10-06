ہسپتال کے رہائشی مکان پر حملہ ،ریٹائرڈ نائب قاصد شدید زخمی
بورے والا ،گگومنڈی (نمائندہ دنیا،نامہ نگار) مریم نواز ہسپتال کے رہائشی مکان پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے فائرنگ کر دی، جس سے ریٹائرڈ نائب قاصد نور احمد شدید زخمی ہو گیا۔۔۔
فائرنگ اور تشدد سے اس کا بازو ٹوٹ گیا جبکہ گولی لگنے سے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب تقریباً 11 بجے ہسپتال میں سکیورٹی نہ ہونے کے باعث مسلح افراد سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور نور احمد کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹرز کی غیر موجودگی کے باعث ورثاء نے زخمی کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈی ایچ کیو وہاڑی منتقل کیا، جہاں سے حالت نازک ہونے پر وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور ریفر کر دیا گیا۔ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ثاقب اسحاق اور ڈیوٹی ڈاکٹر شاہد لطیف سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی دینے کے بجائے اپنے پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتال بدانتظامی کا شکار ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔