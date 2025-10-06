پولیس گردی ناقابل قبول، غیرجانبدارانہ تحقیقات کی جائیں ، پیر ناصر شاہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) معروف سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے اسلام آباد پولیس کی جانب سے پریس کلب میں صحافیوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ پریس کلب کے باہر مظاہرین کے تعاقب میں پولیس کا عمارت میں گھس کر توڑ پھوڑ اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا قابلِ مذمت عمل ہے ۔ پیر ناصر شاہ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی غیرجانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔