پنجاب کسی ایک جماعت کا نہیں، سب کا ہے ، رانا خالد
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہا کہ یہ ملک اور پنجاب کسی ایک جماعت یا فرد کی ملکیت نہیں، بلکہ ہم سب کا ہے۔۔۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے بولنے سے قبل اپنے لہجے پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ جیالوں کو قیادت نے مفاہمت کی سیاست کے تحت جواب دینے سے روکا ہوا ہے ۔ ہم نے اقتدار میں حصہ لیے بغیر حکومت کا ساتھ دیا، قانون سازی میں تعاون کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ن لیگ کو ہم نے بلینک چیک دے دیا ہے ۔