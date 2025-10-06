صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کسی ایک جماعت کا نہیں، سب کا ہے ، رانا خالد

  • ملتان
پنجاب کسی ایک جماعت کا نہیں، سب کا ہے ، رانا خالد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہا کہ یہ ملک اور پنجاب کسی ایک جماعت یا فرد کی ملکیت نہیں، بلکہ ہم سب کا ہے۔۔۔

وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے بولنے سے قبل اپنے لہجے پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ جیالوں کو قیادت نے مفاہمت کی سیاست کے تحت جواب دینے سے روکا ہوا ہے ۔ ہم نے اقتدار میں حصہ لیے بغیر حکومت کا ساتھ دیا، قانون سازی میں تعاون کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ن لیگ کو ہم نے بلینک چیک دے دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر