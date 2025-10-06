صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصبہ گجرات ہیلتھ سنٹر میں ڈاکٹرز کی غیرحاضری معمول

قصبہ گجرات (نامہ نگار) مریم نواز ہیلتھ سنٹر (سابق رورل ہیلتھ سنٹر) قصبہ گجرات میں ڈاکٹرز اور عملے کی غیرحاضری معمول بن چکی ہے ، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔۔۔

 شہریوں کے مطابق ایمرجنسی میں اکثر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے اور ادویات بھی دستیاب نہیں ہوتیں۔ متعدد واقعات میں بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث اموات بھی ہو چکی ہیں۔ملک ریاض جوئیہ نے بتایا کہ میری بیٹی کو چوٹ لگنے پر اسپتال لایا گیا تو ایمرجنسی میں پائیوڈین تک موجود نہیں تھی جبکہ ڈیوٹی ڈاکٹر غائب تھے ۔ موقع پر موجود ڈسپینسر نے مریض کو پرائیویٹ ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ڈاکٹر زیادہ تر اپنے پرائیویٹ کلینکس پر موجود ہوتے ہیں۔ سول سوسائٹی کے نمائندوں ملک ریاض جوئیہ، چوہدری جازب آرائیں، ملک اسامہ، نیاز حسین، شاہد آفریدی، زاہد شیخ، یمنا فاطمہ، ایوب گورمانی، محمد شاکر اور کاشف مونڈ نے کمشنر ڈیرہ غازی خان اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لینے اور اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

