آل ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن کا غزہ میں مظالم کیخلاف احتجاج

  • ملتان
آل ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن کا غزہ میں مظالم کیخلاف احتجاج

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) وہاڑی میں آل ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے مطالبے پر احتجاجی مظاہرہ اور ریلی نکالی گئی۔۔۔

 ریلی کی قیادت صدر ڈاکٹر ندیم اکبر ندیم، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ گوہر اور ڈاکٹر گل ضمیر شاہ نے کی۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور فلسطینی عوام سے اظہارِ یکجہتی کیا۔صدر ڈاکٹر ندیم اکبر ندیم نے کہا کہ 25 کروڑ عوام سینیٹر مشتاق احمد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ گوہر نے کہا کہ اسرائیل عالمی دہشت گرد ہے جو غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑرہا ہے ۔ڈاکٹر گل ضمیر شاہ نے آرمی چیف اور وزیراعظم سے اپیل کی کہ وہ عالمی سطح پر غزہ کے مظلوموں کی آواز بنیں اور سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ مختار احمد بھٹی نے کہا کہ مشتاق احمد امت مسلمہ کے جری ترجمان ہیں، ان کی گرفتاری آزادیِ اظہار پر حملہ ہے ۔ ریلی کے اختتام پر فلسطینی عوام کی سلامتی اور سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے دعا بھی کی گئی۔

 

