  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) وہاڑی کے نواحی علاقے رتہ ٹبہ میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت اور انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ایمبولینس میں ہی خاتون کی جڑواں بچوں کی ڈلیوری کروا دی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق رتہ ٹبہ کی رہائشی خاتون اسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی ماں بن گئی، جس پر ریسکیو اہلکار فردوس علی اور بدر منیر نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس میں ہی کامیاب ڈلیوری کروا کر ماں اور دونوں بچوں کی جان بچائی۔بعد ازاں ریسکیو ٹیم نے خاتون اور نومولود بچوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔لواحقین اور شہریوں نے ریسکیو 1122 کے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور انسانی خدمت کے جذبے کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔

 

