ڈاکوئوں ، سہولت کاروں کیخلاف فیصلہ کن آپریشن کا آغاز
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے تھانہ کندائی کے علاقے موضع نوشہرہ بستی داد پوترا کا وزٹ کیا جہاں انہوں نے ایک شہری کے اغوا کے واقعہ کے متعلق جائزہ لیا اور ڈی پی او نے ورثا سے بھی ملاقات کی۔۔۔
ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کا کہنا تھا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جارحانہ انداز سے اقدامات کر رہے ہیں، پولیس کیطرف سے ڈاکوؤں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا آغاز کردیا گیا ہے ، مظفرگڑھ اور راجن پور پولیس مشترکہ طور ڈاکوؤں کے خلاف اقدامات کر رہی ہے ، مغوی شہری کی بازیابی کے حوالے سے ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی بازیابی کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں بہت جلد ہی شہری اپنے گھر میں موجود ہو گا، ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشن سے ان کا مکمل صفایا کیا جائیگا، رٹ آف اسٹیٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائیگا، پولیس کا ہر جوان ایک جذبے کے ساتھ ان ڈاکوؤں کے خلاف برسر پیکار ہے ۔