جہانیاں :آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوفزدہ،پریشان
جہانیاں (نمائندہ دنیا) تحصیل جہانیاں میں آوارہ کتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ صبح کے اوقات میں اسکول جانے والے بچوں اور راہگیروں کو گلیوں اور سڑکوں پر آوارہ کتوں کے غول سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔۔۔
متعدد مقامات پر کتوں کے بچوں اور خواتین پر حملوں کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی جہانیاں کی انتظامیہ مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ، حالانکہ شکایات کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ عوام نے بتایا کہ خوف کے باعث بچے اسکول جانے سے کتراتے ہیں اور شہری غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے ۔