عوامی مسائل کے حل کیلئے آواز بلند کرتا رہوں گا :ذیشان گرمانی

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار) سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد ذیشان گرمانی، سابق تحصیل ناظم اور سابق ایم پی اے مرحوم ملک رفیق کھر کے صاحبزادے ملک علی رضا کھر۔۔۔

 رئیس ٹھٹھہ چچا عتیق الرحمن گرمانی نے سجادہ نشین دربار عالیہ پیر مٹھا درویش سائیں پیر عثمان معصومی سے ملاقات کی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں علاقائی ترقی، عوامی فلاح، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے فروغ پر مفید گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر میاں محمد ذیشان گرمانی نے کہا کہ ہارنے کے باوجود میرے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتا رہوں گا، مگر جیتنے والے اسلام آباد اور لاہور میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آباؤ اجداد کی عوامی خدمت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علاقے کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتا رہوں گا۔ شرکائے ملاقات نے امید ظاہر کی کہ سیاسی و سماجی ہم آہنگی کے فروغ سے علاقے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔

 

