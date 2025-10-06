خاتون کے اندھے قتل کا سراغ نہ لگ سکا
دھنوٹ (نامہ نگار) پندرہ روز گزرنے کے باوجود سی سی ڈی اور دھنوٹ پولیس خاتون کے اندھے قتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ مقتولہ کے خاوند محمد عارف اور بھائی اللہ ڈتہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب۔۔۔
آر پی او ملتان اور ڈی پی او لودھراں سے انصاف کی اپیل کی ہے ۔ 20 ستمبر کو عذرا بی بی گھاس کاٹنے گئی تھی، بعد ازاں اس کی نعش مکئی کی فصل سے ملی جسے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ طلائی زیورات بھی غائب تھے ۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس تاحال قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی۔