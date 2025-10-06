چوریوں کا سلسلہ نہ رک سکا، شہری سامان ، نقدی سے محروم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) تھانہ صدر کبیروالا کے علاقوں میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تاحال نہ رک سکا، شہری قیمتی سامان اور نقدی سے محروم ہو گئے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق 8 کسی پرانی، 8 کسی نئی، کوہی والا اور گردونواح میں روزانہ کی بنیاد پر چوریوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نامعلوم چور چوہدری مسعود اختر فاروق ارائیں کے ڈیرے سے ٹیوب ویل، ٹرانسفارمر اور دیگر قیمتی سامان چرا کر فرار ہو گئے ، اسی طرح چوہدری محمد عامر کے ڈیرے سے بھی ٹرانسفارمر چوری ہو گیا۔ مزید دو گھروں سے نقدی اور قیمتی سامان بھی غائب کر لیا گیا۔اہل علاقہ 8 کسی، کوہی والا اور دیگر دیہات کے مکینوں نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کا فوری نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری اور سیکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔