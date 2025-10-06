خان گڑھ : بھٹہ مالکان کی من مانیاں، اینٹ ریٹ بڑھا دئیے
خان گڑھ (سٹی رپورٹر ) بھٹہ خشت مالکان کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں، فی ٹرالی اینٹ کی قیمت میں مبینہ طور پر 15 ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد ایک ٹرالی اینٹ کی قیمت 30 ہزار سے بڑھ کر 45 ہزار روپے تک جا پہنچی ہے۔۔۔
خان گڑھ کے گردونواح چوہڑپور، لیاقت آباد، بنے والا، منڈا چوک، گل والا اور بستی عاربی مہرپور سمیت مختلف علاقوں میں بھٹہ مالکان کی اس ناجائز منافع خوری پر شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے تباہ حال عوام مکانات اور روزگار سے محروم ہو چکے ہیں، اب اینٹوں کی اس خود ساختہ مہنگائی نے تعمیر نو کو ناممکن بنا دیا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے ۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے ، بھٹہ مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے ، بھٹے سیل کرنے اور ریڈز کے ذریعے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔