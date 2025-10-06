صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان گڑھ : بھٹہ مالکان کی من مانیاں، اینٹ ریٹ بڑھا دئیے

  • ملتان
خان گڑھ : بھٹہ مالکان کی من مانیاں، اینٹ ریٹ بڑھا دئیے

خان گڑھ (سٹی رپورٹر ) بھٹہ خشت مالکان کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں، فی ٹرالی اینٹ کی قیمت میں مبینہ طور پر 15 ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد ایک ٹرالی اینٹ کی قیمت 30 ہزار سے بڑھ کر 45 ہزار روپے تک جا پہنچی ہے۔۔۔

 خان گڑھ کے گردونواح چوہڑپور، لیاقت آباد، بنے والا، منڈا چوک، گل والا اور بستی عاربی مہرپور سمیت مختلف علاقوں میں بھٹہ مالکان کی اس ناجائز منافع خوری پر شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے تباہ حال عوام مکانات اور روزگار سے محروم ہو چکے ہیں، اب اینٹوں کی اس خود ساختہ مہنگائی نے تعمیر نو کو ناممکن بنا دیا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے ۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے ، بھٹہ مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے ، بھٹے سیل کرنے اور ریڈز کے ذریعے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کی نااہلی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کردی، شکایتی نظام ناکارہ ، بجلی بحالی میں تاخیر معمول

ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی اجلاس ، پولیس پر کڑی تنقید

سیلاب متاثرین کی بحالی، تجاوزات کیخلاف اقدامات کی ہدایت

جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے اقدامات کی ہدایت

واسا کا ایکشن،بارش کے بعد سڑکوں سے پانی کی نکاسی مکمل

سموگ ، احتیاطی تدابیر اپنائیں ،ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر