صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھال سیال میں دو طالبات کو اغوا کی کوشش ناکام

  • ملتان
جھال سیال میں دو طالبات کو اغوا کی کوشش ناکام

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) ضلع وہاڑی کے علاقے جھال سیال میں دو طالبات کو نامعلوم افراد کی جانب سے پولیس اہلکار بن کر اغواء کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔

 بوریوالا کے رہائشی محمد ہرمین اپنی دو بہنوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر چک 567 ای بی میں پھوپھو کے گھر جا رہا تھا کہ ناصر موڑ کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں نے انہیں روکا اور خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتے ہوئے تلاشی کے بہانے دونوں طالبات کو پکڑ لیا۔موقع پر مقامی شہری محمد لطیف کے پہنچنے پر ملزمان نے فون پر اپنے نامعلوم ساتھیوں کو بلایا، تاہم عوام کے جمع ہونے پر وہ گھبراہٹ کے عالم میں فرار ہو گئے ۔شہریوں نے ایک ملزم کی تصویر بھی بنا لی۔ متاثرہ طالبات نے بتایا کہ 15 پر اطلاع دینے کے باوجود پولیس کے پہنچنے تک ملزمان فرار ہو چکے تھے ۔بعد ازاں جب وہ کارروائی کے لیے تھانہ جھال سیال گئیں تو عملے نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔متاثرہ طالبات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب، ڈی پی او وہاڑی اور سی ٹی ڈی حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے تاکہ خواتین و طالبات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پر سخت کارروائی ، اینٹی سموگ سکواڈ فعال کرنے کا فیصلہ

آر پی او کی کھلی کچہری پلاٹ کے نام پر فراڈ،گرفتاریوں کا حکم

شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس پروفیشنل لائرز گروپ کی تشکیل

دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں ،سبطین شاہ نقوی

وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے ، شازیہ بانو

جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر