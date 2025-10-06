جھال سیال میں دو طالبات کو اغوا کی کوشش ناکام
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) ضلع وہاڑی کے علاقے جھال سیال میں دو طالبات کو نامعلوم افراد کی جانب سے پولیس اہلکار بن کر اغواء کرنے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
بوریوالا کے رہائشی محمد ہرمین اپنی دو بہنوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر چک 567 ای بی میں پھوپھو کے گھر جا رہا تھا کہ ناصر موڑ کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں نے انہیں روکا اور خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرتے ہوئے تلاشی کے بہانے دونوں طالبات کو پکڑ لیا۔موقع پر مقامی شہری محمد لطیف کے پہنچنے پر ملزمان نے فون پر اپنے نامعلوم ساتھیوں کو بلایا، تاہم عوام کے جمع ہونے پر وہ گھبراہٹ کے عالم میں فرار ہو گئے ۔شہریوں نے ایک ملزم کی تصویر بھی بنا لی۔ متاثرہ طالبات نے بتایا کہ 15 پر اطلاع دینے کے باوجود پولیس کے پہنچنے تک ملزمان فرار ہو چکے تھے ۔بعد ازاں جب وہ کارروائی کے لیے تھانہ جھال سیال گئیں تو عملے نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔متاثرہ طالبات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب، ڈی پی او وہاڑی اور سی ٹی ڈی حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے تاکہ خواتین و طالبات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ۔