  • ملتان
اسرائیل کا صمود فلوٹیلا پر حملہ انسانیت سوز جرم ہے ، علی حسنین جٹ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و نوجوان قانون دان علی حسنین جٹ ایڈووکیٹ نے صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے بہیمانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ امدادی مشن پر حملہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل ظلم اور بربریت کی علامت بن چکا ہے ۔ معصوم بچوں، عورتوں اور شہریوں پر مظالم انسانیت سوز ہیں۔ علی حسنین جٹ نے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرنی چاہیے ۔

 

