واساکے ملازمین کی ماہانہ اور یومیہ اجرت کی شرح میں اضافہ
سیور مین کی تنخواہ 40ہزارروپے ، ڈیلی 1535روپے ہوگی ،شیڈول جاری
ملتان(خصوصی رپورٹر)واسا میں تنخواہوں میں اضافہ کردیا۔ تفصیل کے مطابق واسا ملتان میں حکومت کے مقررہ کردہ نرخوں کے مطابق ورک چارج شدہ / یومیہ اجرت والے ملازمین کی ماہانہ اور یومیہ اجرت کی شرح میں اضافہ کردیا ۔نئے شیڈول کے مطابق سیور مین کی تنخواہ 40ہزارروپے جبکہ ڈیلی 1535روپے ہوگی ہیلپر اور میٹریل چیکر کی تنخواہ 40ہزا رروپے ہوگیا آپریٹر کی تنخواہ 48ہزار890 ہوگی جبکہ ڈیلی 1880 روپے ہوگی ورک سپروائزر کی تنخواہ 48ہزار 890 ہوگی سرویئر فرسٹ کلاس کی تنخواہ 51ہزار347ہوگی جبکہ ڈیلی 1975 روپے ہوگی ڈرائیور 47ہزار 424روپے تنخواہ ہوگی۔