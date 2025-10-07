صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واساکے ملازمین کی ماہانہ اور یومیہ اجرت کی شرح میں اضافہ

  • ملتان
واساکے ملازمین کی ماہانہ اور یومیہ اجرت کی شرح میں اضافہ

سیور مین کی تنخواہ 40ہزارروپے ، ڈیلی 1535روپے ہوگی ،شیڈول جاری

ملتان(خصوصی رپورٹر)واسا میں تنخواہوں میں اضافہ کردیا۔ تفصیل کے مطابق واسا ملتان میں حکومت کے مقررہ کردہ نرخوں کے مطابق ورک چارج شدہ / یومیہ اجرت والے ملازمین کی ماہانہ اور یومیہ اجرت کی شرح میں اضافہ کردیا ۔نئے شیڈول کے مطابق سیور مین کی تنخواہ 40ہزارروپے جبکہ ڈیلی 1535روپے ہوگی ہیلپر اور میٹریل چیکر کی تنخواہ 40ہزا رروپے ہوگیا آپریٹر کی تنخواہ 48ہزار890 ہوگی جبکہ ڈیلی 1880 روپے ہوگی ورک سپروائزر کی تنخواہ 48ہزار 890 ہوگی سرویئر فرسٹ کلاس کی تنخواہ 51ہزار347ہوگی جبکہ ڈیلی 1975 روپے ہوگی ڈرائیور 47ہزار 424روپے تنخواہ ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس