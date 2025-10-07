صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کے کوٹہ میں کمی ، آٹے کی نرخوں میں نمایاں اضافہ

  • ملتان
15 کلو کاتھیلا 1500روپے ،پرچون میں 1530روپے تک پہنچ گیا

ملتان (لیڈی رپورٹر) گندم کے نرخوں میں تیزی اور فلور ملز مالکان کی جانب سے سرکاری آٹے کی سپلائی میں کمی کے باعث آٹے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق تھوک سطح پر 15 کلوگرام آٹے کا تھیلا 1420 روپے سے بڑھ کر 1500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ پرچون مارکیٹ میں یہی تھیلا 1520سے 1530روپے میں دستیاب ہے ۔فلور ملز ایسوسی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ گندم کے نرخوں میں مسلسل اضافے اور سرکاری گندم کے کوٹے میں کمی کے باعث آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے ۔ دوسری جانب شہریوں نے آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان میں آٹے جیسی بنیادی ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ناقابلِ برداشت ہے ، لہٰذا حکومت فوری طور پر گندم کے نرخ مستحکم کرنے اور فلور ملز کو سرکاری آٹے کی فراہمی بحال کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے ۔

 

