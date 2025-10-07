صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا ، پروموشن سے قبل ملازمین کاٹریک ریکارڈ طلب

  • ملتان
اینٹی کرپشن کو 24ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنیکی درخواست،مراسلہ ارسال

ملتان (خصوصی رپورٹر) واسا نے پروموشن سے قبل ملازمین کا ٹریک ریکارڈ طلب کرلیا ہے اور اس سلسلے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان سے مدد مانگی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر ایڈمن واسا احسن بلال نے اینٹی کرپشن کو باضابطہ مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں 24ملازمین سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے ۔مراسلے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس آئندہ دنوں میں متوقع ہے جس میں مختلف کیٹیگریز کے عملے کے ترقی کیسز زیر غور آئیں گے ۔ اس مقصد کیلئے اینٹی کرپشن سے استدعا کی گئی ہے کہ بتایا جائے آیا ان ملازمین کے خلاف کوئی انکوائری یا کیس زیر تفتیش تو نہیں ہے ۔ڈائریکٹر ایڈمن نے مزید کہا ہے کہ اینٹی کرپشن ایک سرٹیفکیٹ فراہم کرے۔

 

