پی پی ن لیگ کی عوامی خدمت برداشت نہیں کرپا رہی، ثروت خان
ملتان (کرائم رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) ویمن ونگ ملتان سٹی کی صدر ثروت خان نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی ہوش کے ناخن لے ، موجودہ حالات میں مسلم لیگ (ن) کی قیادت نے جس طرح سیلاب زدگان کا ساتھ دیا۔۔۔
، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی ن لیگ کی عوامی خدمت برداشت نہیں کر پا رہی، اسی لیے تنقید پر اتر آئی ہے ۔اپنے بیان میں ثروت خان نے کہا کہ ہماری قائد محترمہ مریم نواز شریف خود کئی بار سیلاب متاثرین کے کیمپوں میں گئیں، ان سے ملاقاتیں کیں اور عملی طور پر ان کے مسائل حل کیے ۔