صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ن لیگ کی عوامی خدمت برداشت نہیں کرپا رہی، ثروت خان

  • ملتان
پی پی ن لیگ کی عوامی خدمت برداشت نہیں کرپا رہی، ثروت خان

ملتان (کرائم رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) ویمن ونگ ملتان سٹی کی صدر ثروت خان نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی ہوش کے ناخن لے ، موجودہ حالات میں مسلم لیگ (ن) کی قیادت نے جس طرح سیلاب زدگان کا ساتھ دیا۔۔۔

، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی ن لیگ کی عوامی خدمت برداشت نہیں کر پا رہی، اسی لیے تنقید پر اتر آئی ہے ۔اپنے بیان میں ثروت خان نے کہا کہ ہماری قائد محترمہ مریم نواز شریف خود کئی بار سیلاب متاثرین کے کیمپوں میں گئیں، ان سے ملاقاتیں کیں اور عملی طور پر ان کے مسائل حل کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس