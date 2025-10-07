بلدیاتی الیکشن نہ کرانا جمہوریت پر سوالیہ نشان :محمد یوسف
ملتان (لیڈی رپورٹر) صدر کونسلر اتحاد ضلع ملتان حاجی محمد یوسف انصاری نے کہا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان دراصل حکومت وقت کی منی فوج ہوتے ہیں، عوامی خدمت کا حقیقی نظام وہی ہے جو نچلی سطح تک فعال ہو۔۔۔
ترقی یافتہ ممالک میں بلدیاتی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے عوامی مسائل کم اور سہولتیں عام ہیں مگر پنجاب میں 2015 کے بعد آج تک بلدیاتی انتخابات نہ ہونا جمہوریت کے تسلسل پر سوالیہ نشان ہے ،کونسلر اتحاد کا اجلاس 12 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے جس میں الیکشن شیڈول نہ آنے پر احتجاج یا عدالتی اقدام کا فیصلہ کیا جائے گا۔