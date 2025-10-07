صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈماسٹر راؤ محمد علیم کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا

  • ملتان
ہیڈماسٹر راؤ محمد علیم کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) سلام ٹیچر ڈے کے موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی خانیوال نے گورنمنٹ ایم سی ایلیمنٹری ون بی سکول کے ہیڈ ماسٹر راؤ محمد علیم کو ’’بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہیرو ٹیچر‘‘ ایوارڈ سے نوازا۔۔۔

ایوارڈ ممبر پنجاب اسمبلی بیرسٹر چوہدری اسامہ فضل نے چیف ایگزیکٹو آفیسر فیاض احمد سندھو، ڈسٹرکٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن آفیسر شمشاد حیدر اور ڈسٹرکٹ سیکنڈری ایجوکیشن آفیسر غلام مرتضیٰ شاکر کیساتھ پیش کیا۔ اس کامیابی پر ایم این اے محمد خان ڈاہا، ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف اور صدر پنجاب ٹیچرز یونین طارق اللہ خان نیازی نے مبارکباد دی۔

 

