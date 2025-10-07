پیپلز پارٹی امن کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے :راشد اکرام
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری شیخ راشد اکرام نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی ملک میں رواداری، امن اور عوامی خدمت کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے ۔۔۔۔
ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا منشور پاکستان کی خوشحالی اور عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کی کامیاب حکمتِ عملی کے باعث پیپلز پارٹی نچلی سطح تک منظم ہو چکی ہے اور گراس روٹ لیول پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے ۔