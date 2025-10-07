ایلمنٹری سکول ٹیچر مہر غلام اصغر گٹ سروس مکمل کر کے ریٹائر
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) گورنمنٹ ہائی سکول کوٹ ادو کے ایلمنٹری سکول ٹیچر مہر غلام اصغر گٹ مدتِ ملازمت مکمل ہونے پر سروس سے ریٹائر ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق اس موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں اساتذہ، طلباء اور معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پرنسپل ملک حفیظ اللہ بریار نے دورانِ سروس محنت، لگن اور ادارے کا نام روشن کرنے پر انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر محمد صدیق، عزیز ثاقب، محمد یحیٰ، خالد خان گورمانی سمیت دیگر اساتذہ بھی شریک تھے ۔