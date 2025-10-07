اوورلوڈ ٹرک اور ایل پی جی استعمال کرنیوالی ہائی ایس پکڑی گئی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )پولیس نے مختلف کارروائیوں میں اوورلوڈ ٹرک اور خطرناک ایل پی جی گیس استعمال کرنیوالی ہائی ایس گاڑی پکڑ لی۔ دائرہ دین پناہ پولیس نے ٹی چوک کے قریب ٹرک نمبر 808کو روکا جو لکڑیوں سے اوورلوڈ تھا اور۔۔۔
عوامی خطرے کا باعث بن رہا تھا، ڈرائیور محمد بلال کے خلاف کارروائی کی گئی۔ صدر پولیس نے تونسہ موڑ کے قریب ہائی ایس نمبر 973 پکڑی، جس میں ناقص فٹنگ والا ایل پی جی سلنڈر نصب تھا۔ ڈرائیور خالد محمود شاہ کیخلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔