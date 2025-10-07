صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ قوم کے محسن، کردار سازی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں:اجمل بھٹہ

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر و ڈی ایل ایف کے صدر محمد اجمل بھٹہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اساتذہ قوم کے محسن اور رہنما ہیں، جو کردار سازی اور اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے میں اساتذہ کی محنت بنیادی اہمیت رکھتی ہے ۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات میں استاد کو روحانی والد کا درجہ حاصل ہے اور جو قومیں اپنے اساتذہ کا احترام کرتی ہیں، وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہیں۔

 

