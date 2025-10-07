صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائیاں، شراب اسلحہ برآمد اور ایک شخص گرفتار

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) دائرہ دین پناہ پولیس نے منشیات، ناجائز اسلحہ اور اشتہاری مجرمان کیخلاف مختلف کارروائیاں کیں۔ جھنگوی چوک احسانپور کے قریب غلام محمد سے 30لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔۔۔

، جبکہ عسکری پٹرولیم پمپ کے قریب الطاف حسین عرف بھولا سے بھی 30لیٹر شراب ملی، جس نے فروخت کا اعتراف کیا۔ کنڈ اسٹاپ کے قریب غلام مصطفی سے 30بور پسٹل معہ گولیاں برآمد ہوئیں، ملزم لائسنس نہ دکھا سکا۔ تھانہ صدر پولیس نے ریڈ کے دوران فرار میں مدد دینے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ تمام مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔

 

