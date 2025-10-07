کیمیکل ملے دودھ کی فروخت، کارروائی کا مطالبہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلعی مرکز اور مضافاتی علاقوں میں مبینہ طور پر کیمیکل ملا دودھ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے ، جس سے غریب بچوں اور بزرگوں کی صحت خطرے میں پڑ گئی ہے۔۔۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ گوالے دودھ جمع کرکے اسے گاڑھا کرنے کیلئے کیمیکل ملاتے اور گندے برتنوں میں سپلائی کرتے ہیں۔ چند روز قبل کیمیکل ملا دودھ پینے سے چار افراد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ماہرین صحت نے کہا ہے کہ اس سے بچوں میں وٹامنز کی کمی اور نوزائیدہ بچوں پر مہلک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور فوڈ اتھارٹی سے فوری، شفاف اور موثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مضر صحت دودھ فروخت کرنیوالے مافیا کو روکا جا سکے اور عوام کی حفاظت یقینی بنائی جائے ۔