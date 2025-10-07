موٹر سائیکل اور زیر تعمیر مکان سے قیمتی سامان چوری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل اور زیر تعمیر مکان سے سامان چوری کر لیا گیا۔ پہلا واقعہ تھانہ صدر کی حدود میں پیش آیا۔۔۔
، جہاں محمد خورشید اپنے بھائی کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اڑی والا بنگلہ کے قریب تین نامعلوم مسلح افراد نے انہیں روک کر موٹر سائیکل چھین لی۔ دوسرے واقعہ میں محلہ نورے والا کے محمد نعمان طارق کے زیر تعمیر مکان سے چور پانی والی موٹر، لوہے کا گاڈر اور تار لے گئے ، جن کی مالیت 25 ہزار روپے بتائی گئی۔ پولیس نے دونوں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔