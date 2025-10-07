وزیراعلیٰ مریم نواز سیاسی انتقام پر اتر آئی ہیں، پیپلزپارٹی
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی ملتان سٹی کے صدر ملک نسیم لابر، جنرل سیکرٹری اے ڈی خان بلوچ اور سیکرٹری اطلاعات خواجہ عمران نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز پیپلزپارٹی کے بغض میں سیاسی انتقام پر اتر آئی ہیں۔۔۔
پنجاب حکومت کی جانب سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سید علی حیدر گیلانی اور گیلانی ہاؤس ملتان سے سکیورٹی واپس لینا شرمناک اقدام ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مریم نواز سیاسی طور پر ناتجربہ کار ہیں اور خاندانی چپقلش کا بدلہ پیپلزپارٹی سے لے رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے والد میاں نواز شریف کی طرح وزیراعظم بننے کی خواہش پوری نہ ہونے پر انتقام پر اتر آئی ہیں۔