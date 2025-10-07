پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی مفاہمت کو فروغ دیا :محمود حیات ٹوچی
وزیراعلیٰ کو اتحادی رہنماؤں کیخلاف اشتعال انگیز زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور ضلع وہاڑی کے صدر محمود حیات ٹوچی خان نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حالیہ بیانات کو افسوسناک، غیر سیاسی اور جمہوری اقدار کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک منتخب وزیراعلیٰ کو اپنی اتحادی جماعت کے رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے ۔ محمود حیات نے بتایا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے دورے کے دوران عوامی فلاح کیلئے بی آئی ایس پی کے تحت متاثرین کی مدد اور وفاقی سطح پر بیرونی امداد کے حصول کی تجاویز پیش کیں، جنہیں بدقسمتی سے مریم نواز اور وزراء نے انا کا مسئلہ بنا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور قومی مفاہمت کو فروغ دیا ہے اور موجودہ حکومت کی کامیابی میں پیپلز پارٹی کے تعاون کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔