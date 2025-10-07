صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید بارش ،میپکو نظام متاثر، 225سے زائد فیڈرز ٹرپ

  • ملتان
شدید بارش ،میپکو نظام متاثر، 225سے زائد فیڈرز ٹرپ

آپریشنل ٹیمیں متحرک،بجلی بحال، صارفین کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنیکی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں ہونیوالی شدید بارش اور تیز ہواؤں سے بجلی کا نظام متاثر ہوگیا، متعدد مقامات پر درختوں کی شاخیں بجلی کی تنصیبات پر گرنے سے فیڈرز ٹرپ کر گئے اور بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی، کئی گھنٹے جاری رہنے والی موسلا دھار بارش کے باعث ملتان، مظفرگڑھ، ڈیرہ غازی خان، لیہ، خانیوال، وہاڑی، بہاولنگر، رحیم یار خان، بہاولپور، ساہیوال اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر رات اور دن کے اوقات میں تمام آپریشنل ٹیموں کو الرٹ رکھا گیا۔ جنرل منیجر آپریشن انجینئر محمد اکرم سیال اور چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی نے پاور کنٹرول سنٹر سے صورتِ حال کی نگرانی کی۔متاثرہ 225 سے زائد فیڈرز سے بجلی کی سپلائی گزشتہ شام تک مکمل طور پر بحال کر دی گئی۔ درایں اثنا ئمیپکو انتظامیہ نے موسمِ برسات میں صارفین کیلئے احتیاطی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں، گیلے ہاتھ یا کپڑوں کے ساتھ سوئچ یا تار نہ چھوئیں، بجلی کے کھمبوں کے نیچے کھڑے ہونے ، سامان رکھنے یا گاڑی پارک کرنے سے گریز کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈاکٹرزمریضوں کیساتھ شائستگی سے پیش آ ئیں ،وزیر صحت

ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

نکاسی آب کے تمام راستے کلیئر کیے جا ئیں ، کمشنر راولپنڈی

چیئر مین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

ڈ ی سی کی زیر صدارت اجلاس دریائے جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا

بہترین کا رکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی ،ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس