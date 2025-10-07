شدید بارش ،میپکو نظام متاثر، 225سے زائد فیڈرز ٹرپ
آپریشنل ٹیمیں متحرک،بجلی بحال، صارفین کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنیکی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں ہونیوالی شدید بارش اور تیز ہواؤں سے بجلی کا نظام متاثر ہوگیا، متعدد مقامات پر درختوں کی شاخیں بجلی کی تنصیبات پر گرنے سے فیڈرز ٹرپ کر گئے اور بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی، کئی گھنٹے جاری رہنے والی موسلا دھار بارش کے باعث ملتان، مظفرگڑھ، ڈیرہ غازی خان، لیہ، خانیوال، وہاڑی، بہاولنگر، رحیم یار خان، بہاولپور، ساہیوال اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر رہی۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر رات اور دن کے اوقات میں تمام آپریشنل ٹیموں کو الرٹ رکھا گیا۔ جنرل منیجر آپریشن انجینئر محمد اکرم سیال اور چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی نے پاور کنٹرول سنٹر سے صورتِ حال کی نگرانی کی۔متاثرہ 225 سے زائد فیڈرز سے بجلی کی سپلائی گزشتہ شام تک مکمل طور پر بحال کر دی گئی۔ درایں اثنا ئمیپکو انتظامیہ نے موسمِ برسات میں صارفین کیلئے احتیاطی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں، گیلے ہاتھ یا کپڑوں کے ساتھ سوئچ یا تار نہ چھوئیں، بجلی کے کھمبوں کے نیچے کھڑے ہونے ، سامان رکھنے یا گاڑی پارک کرنے سے گریز کریں۔