صنعتوں کا بند ہونا حکومت کیلئے سنجیدہ اشارہ‘خواجہ محمد حسین

  • ملتان
پیداواری لاگت و ٹیکسوں میں کمی ناگزیر ،صنعتوں کی بحالی پر بھی توجہ دینے کا مطالبہ

ملتان (لیڈی رپورٹر) ایوانِ تجارت و صنعت ملتان کے سابق صدر خواجہ محمد حسین نے کہا ہے کہ اگرچہ وزیرِاعظم شہباز شریف کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور معیشت کے استحکام پر زور دینا قابلِ تعریف ہے ، تاہم مختلف صنعتوں کا بند ہونا اور کاروباری اداروں کا آپریشنز محدود کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فوری اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شفافیت، سرمایہ کاروں کی سہولت کاری اور مالی معاونت کے لیے کیے گئے اقدامات مثبت ہیں، مگر مقامی صنعتوں کو درپیش مسائل جیسے بلند پیداواری لاگت، بھاری ٹیکسوں، غیر مستقل توانائی پالیسیوں اور کاروباری ماحول میں غیر یقینی صورتحال کے حل کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔خواجہ محمد حسین نے تجویز دی کہ حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں استحکام لائے ، کاروبار دوست پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھے۔

 

