لودھراں میں سیوریج لائنوں کی صفائی کا عمل تیزکردیاگیا
تمام بلاک شدہ لائنوں کو فوری طور پر صاف کیا جائے :لیاقت علی گیلانی
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی ہدایت پر سیوریج لائنوں کی صفائی کے جاری کام کی مانیٹرنگ تیز کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی لیاقت علی گیلانی نے ٹھکر والا میں سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ تمام بلاک شدہ لائنوں کو فوری طور پر صاف کیا جائے تاکہ شہریوں کو نکاسی آب کے مسائل سے نجات دلائی جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی سہولت ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، صفائی کے عمل میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر لیاقت گیلانی نے متعلقہ شعبوں کی مشینری اور عملے کو مکمل طور پر متحرک رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیوریج نظام کی بہتری کیلئے مسلسل نگرانی جاری رہے گی۔