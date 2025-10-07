صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبرستانوں میں بنے ڈیرے جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانے

  • ملتان
قبرستانوں میں بنے ڈیرے جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانے

نشے کا سرعام استعمال ،ڈیروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے :شہری

   وہاڑی (نمائندہ خصوصی) شہر کے قبرستانوں میں بنے ملنگوں کے ڈیرے نوجوانوں اور جرائم پیشہ عناصر کیلئے سرعام آماجگاہ بن گئے ہیں۔ گگومنڈی کے قبرستان سمیت 187ای بی، 185 ای بی اور دیگر دیہاتوں کے قبرستانوں میں روزانہ طلباء، نوجوان اور ضعیف العمر شہری بھنگ اور چرس استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض پر تو شراب بھی سرعام چلتی ہے ۔ یہ ڈیرے جرائم پیشہ عناصر کیلئے محفوظ پناگاہیں بن چکے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفس وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستانوں میں موجود ڈیروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ امن و امان قائم رکھا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس