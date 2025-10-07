قبرستانوں میں بنے ڈیرے جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانے
نشے کا سرعام استعمال ،ڈیروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے :شہری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) شہر کے قبرستانوں میں بنے ملنگوں کے ڈیرے نوجوانوں اور جرائم پیشہ عناصر کیلئے سرعام آماجگاہ بن گئے ہیں۔ گگومنڈی کے قبرستان سمیت 187ای بی، 185 ای بی اور دیگر دیہاتوں کے قبرستانوں میں روزانہ طلباء، نوجوان اور ضعیف العمر شہری بھنگ اور چرس استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض پر تو شراب بھی سرعام چلتی ہے ۔ یہ ڈیرے جرائم پیشہ عناصر کیلئے محفوظ پناگاہیں بن چکے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفس وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستانوں میں موجود ڈیروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ امن و امان قائم رکھا جا سکے۔