میلسی :لائن سپرنٹنڈنٹ تیمور احمد مبینہ الزامات پر معطل
محکمانہ بے ضابطگیوں اور مٹیریل فروخت کے الزامات پر تحقیقات کا حکم
میلسی (نامہ نگار) ایس ڈی او آر آر ای سیف اللہ خان نے لائن سپرنٹنڈنٹ سیکنڈ شعبہ آر آر ای تیمور احمد کو محکمانہ فرائض میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں معطل کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ معطل اہلکار کو روزانہ ایکسیئن آفس آر آر ای وہاڑی حاضری دینے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق تیمور احمد اس سے قبل بھی بے ضابطگیوں کے الزامات پر معطل ہو چکا ہے ، جبکہ اس پر محکمانہ مٹیریل فروخت کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ عوامی و سماجی حلقوں نے تیمور احمد کے خلاف اعلیٰ سطحی تحقیقات اور دورانِ تعیناتی جاری شدہ مٹیریل کے سپیشل آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے ۔