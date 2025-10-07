صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :300کلو پلاسٹک ضبط‘ درجنوں دکانداروں کو جرمانے

  • ملتان
خانیوال :300کلو پلاسٹک ضبط‘ درجنوں دکانداروں کو جرمانے

پولیتھین بیگز کی پیداوار، خرید و فروخت اور استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے :غلام مصطفی

  خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) حکومت پنجاب کی ہدایت پر پلاسٹک بیگز کے عدم استعمال کی پالیسی پر عملدرآمد شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے محکمہ ماحولیات کو کارروائیوں کیلئے فری ہینڈ دے دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ کی زیر صدارت پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سرفراز انجم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ستمبر میں سنگل یوز پلاسٹک کی خرید و فروخت کیخلاف کارروائیوں میں 300کلوگرام سے زائد ممنوع پلاسٹک ضبط اور 283دکانداروں سے عہد نامے لیے گئے جبکہ 30ہزار روپے جرمانے عائد کیے گئے ۔ غلام مصطفی سیہڑ نے کہا کہ پولیتھین بیگز کی پیداوار، خرید و فروخت اور استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے ۔ اجلاس میں سکولز میں ویسٹ مینجمنٹ نظام کے آغاز اور ویسٹ سگریگیشن کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس