خانیوال :300کلو پلاسٹک ضبط‘ درجنوں دکانداروں کو جرمانے
پولیتھین بیگز کی پیداوار، خرید و فروخت اور استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے :غلام مصطفی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) حکومت پنجاب کی ہدایت پر پلاسٹک بیگز کے عدم استعمال کی پالیسی پر عملدرآمد شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے محکمہ ماحولیات کو کارروائیوں کیلئے فری ہینڈ دے دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ کی زیر صدارت پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سرفراز انجم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ستمبر میں سنگل یوز پلاسٹک کی خرید و فروخت کیخلاف کارروائیوں میں 300کلوگرام سے زائد ممنوع پلاسٹک ضبط اور 283دکانداروں سے عہد نامے لیے گئے جبکہ 30ہزار روپے جرمانے عائد کیے گئے ۔ غلام مصطفی سیہڑ نے کہا کہ پولیتھین بیگز کی پیداوار، خرید و فروخت اور استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے ۔ اجلاس میں سکولز میں ویسٹ مینجمنٹ نظام کے آغاز اور ویسٹ سگریگیشن کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی۔