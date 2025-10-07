جلالپور پیروالہ میں بارش و سیلاب سے متاثرین پھر پریشان
موٹروے ایم فائیو بند‘خیموں میں پانی داخل‘متاثرین شدید مشکلات کا شکار
جلالپور پیروالہ (نامہ نگار) بارش اور سیلاب نے ایک بار پھر متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔ سیلابی پانی سے ہونیوالے نقصان کے باعث موٹروے ایم فائیو چوبیسویں روز بھی بند رہی۔ سیلابی پانی کی کمی کے باوجود گج، شجاعت پور، درآب پور اور شیہنی میانی کے علاقے اب بھی زیرِ آب ہیں۔ شجاعت پور روڈ اور خان بیلہ روڈ نشیبی ہونے کے باعث بدستور بند ہیں۔ گزشتہ روز ہونیوالی شدید بارش اور ژالہ باری سے متاثرہ علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ متاثرین کے خیموں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے خیمے گر گئے ، جس سے بچے ، بوڑھے اور خواتین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہو گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان نے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرانے کیلئے ٹیموں کو ہدایت دی اور خیموں میں رہائش پذیر افراد کو اسکولوں اور کالجوں میں منتقل کیا۔