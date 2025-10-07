وہاڑی:ہسپتال میں بدانتظامی ‘ڈیوٹی ڈسپنسر ذوالفقار جاں بحق
ذوالفقار کی طبیعت بگڑ گئی، ڈاکٹر موجود نہ ہونے کی وجہ سے امداد نہ مل سکی
وہاڑی ‘گگومنڈی(نمائندہ خصوصی‘نامہ نگار) ہسپتال میں بدانتظا می کے باعث دوران ڈیوٹی ڈسپنسر ذوالفقار جاں بحق ہو گئے ۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ساڑھے 8بجے صبح ذوالفقار کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، تاہم ایمرجنسی میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کی وجہ سے بروقت طبی امداد نہیں مل سکی۔ ڈسپنسر ایمرجنسی کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی غیرحاضری اور اپنے کلینک چلانے کی وجہ سے یہ بدانتظامی سامنے آئی ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال میں انتظامی کمی کو فوری نوٹس لیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات دوبارہ نہ ہوں اور عوام کو بروقت طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔