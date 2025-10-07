ای چالان سسٹم سے غریب طبقے کی زندگی اجیرن ،طارق کریم
ٹریفک کا نظام بہتر نہ سڑکیں، حکومت اصلاحات کرے ،چیئرمین کار ڈیلرز ایسوسی ایشن
ملتان (لیڈی رپورٹر) آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین چودھری طارق کریم نے کہا ہے کہ ای چالان سسٹم نے غریب اور متوسط طبقے کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے ، ایک عام شہری جو بمشکل 20 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے ، وہ ہزاروں روپے کے چالان کیسے بھرے ؟۔انہوں نے کہا کہ ٹریفک چالانوں کے نام پر عوام سے کروڑوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں مگر سڑکوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے ، نہ ٹریفک نظام میں بہتری آ رہی ہے ،شہریوں کو بنیادی سہولتوں تک میسر نہیں ہیں،عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں۔۔۔
، اب انتظامیہ نے ٹریفک قوانین کے نام پر ان پر مزید مالی دباؤ ڈال دیا ہے ، اگر یہی روش برقرار رہی تو عوامی ردعمل سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی حالت خستہ ہے ، بیشتر ٹریفک سگنلز خراب ہیں اور جگہ جگہ گڑھے شہریوں کیلئے خطرہ بنے ہوئے ہیں جبکہ ٹریفک آگاہی کے لیے نہ کوئی مہم چلائی جا رہی ہے نہ سائن بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ جرمانوں کی مد میں اکٹھا ہونے والا سرمایہ آخر کہاں جا رہا ہے ؟ ،حکومت اور بیوروکریسی فوری طور پر چالان کے نظام میں اصلاحات کریں۔