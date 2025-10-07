پولیس کا چھاپہ ،7جواری گرفتار،لاکھوں روپے برآمد
ملزم تاش ، لڈو کھیل رہے تھے ، پولیس کو دیکھ کر اشتہاری کو بھگا دہا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کے انسپکٹر کاشف محمد کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم نے اشتہاری محمد اویس کی گرفتاری کیلئے کارروائی کی۔ ٹیم نے محمد عابد رفیق آرائیں کے گھر واقع 47 ڈبلیوبی پر چھاپہ مارا، لیکن گھر کے ایک کمرے میں موجود ملزمان نے تاش اور لڈو کھیلتے ہوئے پولیس دیکھ کر اشتہاری کو بھگا دیا۔ چھاپے کے دوران محمد شاہد سعید، سعید اشرف، جاوید یونس، محمد شاہد رفیق، جنید لطیف، امین اکبر آرائیں اور منور حسین بھٹی گرفتار ہوئے ۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے پولیس نے 49لاکھ روپے نقد اور 8موٹر سائیکلیں، جن کی مالیت ساڑھے 4لاکھ روپے بنتی ہے ، برآمد کر لیں۔ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ صدر منتقل کر دیا گیا ہے ۔