صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا چھاپہ ،7جواری گرفتار،لاکھوں روپے برآمد

  • ملتان
پولیس کا چھاپہ ،7جواری گرفتار،لاکھوں روپے برآمد

ملزم تاش ، لڈو کھیل رہے تھے ، پولیس کو دیکھ کر اشتہاری کو بھگا دہا

 وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کے انسپکٹر کاشف محمد کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم نے اشتہاری محمد اویس کی گرفتاری کیلئے کارروائی کی۔ ٹیم نے محمد عابد رفیق آرائیں کے گھر واقع 47 ڈبلیوبی پر چھاپہ مارا، لیکن گھر کے ایک کمرے میں موجود ملزمان نے تاش اور لڈو کھیلتے ہوئے پولیس دیکھ کر اشتہاری کو بھگا دیا۔ چھاپے کے دوران محمد شاہد سعید، سعید اشرف، جاوید یونس، محمد شاہد رفیق، جنید لطیف، امین اکبر آرائیں اور منور حسین بھٹی گرفتار ہوئے ۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے پولیس نے 49لاکھ روپے نقد اور 8موٹر سائیکلیں، جن کی مالیت ساڑھے 4لاکھ روپے بنتی ہے ، برآمد کر لیں۔ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ صدر منتقل کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس