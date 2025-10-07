متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں کے سامان سے محروم
چار ڈاکوؤں نے دائود مسیح سے چار لاکھ مالیت کا موٹر سائیکل رکشہ لوٹ لیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) شہر میں ڈاکوؤں کی وارداتیں جاری ہیں اور شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں چار ڈاکوؤں نے داود مسیح سے چار لاکھ مالیت کا موٹر سائیکل رکشہ لوٹ لیا، جبکہ دیگر متعدد چوریوں میں موبائل فون، نقدی اور قیمتی سامان بھی چوری ہوا۔ تھانہ سٹی کی حدود میں ملک فقیر محمد کے گھر میں چوری کے دوران سونا، چیک بکس، نقدی، پرنوٹ اور دیگر اہم کاغذات چرا لیے گئے ، اگرچہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن چوری شدہ سامان کی ریکوری نہیں ہو سکی۔ اسی طرح کسان محمد نعیم جمشید سے دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے پسٹل تان کر موبائل فون چھین لیا۔ پولیس نے تمام مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ، لیکن اب تک کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور متاثرین ریکوری کے منتظر ہیں۔