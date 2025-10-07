حالات سے تنگ نوجوان کی خود کشی
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقے نصر اللہ چوک ہیڈ محمدوالہ میں 28سالہ محمد وقار نے گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ہو کر خود کو پستول سے گولی مار کر خودکشی کرلی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کیلثے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔
