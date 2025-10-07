صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں جعلی مینگو جام بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی

  • ملتان
جہانیاں میں جعلی مینگو جام بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی

450لٹر خوراک تلف، 1600کلو گلوکوز سیرپ، 300کلو خام میٹریل ضبط پروڈکشن یونٹ کے مالک کیخلاف ایف آئی آر درج، اصلاح تک پروڈکشن بند

ملتان (لیڈی رپورٹر) ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ناقص اور جعلی خوراک کی تیاری کیخلاف پنجاب بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں،پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی مینگو جام ودیگر اشیاء خورونوش بنانے والی فیکٹری پکڑلی، فوڈ سیفٹی ٹیم کا 115 ٹن آر جہانیاں میں پروڈکشن یونٹ پر چھاپہ، 450 لٹر غیر معیاری خوراک تلف، 1600 کلو گلوکوز سیرپ، 300 کلو خام مٹیریل ضبط کرلیا گیا، پروڈکشن یونٹ کے مالک کیخلاف ایف آئی آر درج، اصلاح تک پروڈکشن بند کردی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق معروف کمپنی کے نام سے جعلی مصنوعات تیار کی جارہی تھیں۔ پروڈکثس کے اوپر معروف برانڈز کے جعلی ایڈریس درج کیے گئے تھے ۔ خوراک کی تیاری کیلئے کھلے رنگ اور کیمیکلز کا استعمال کیا جارہا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اصل کے نام پر شہریوں کو دو نمبر اشیاء سپلائی کرنے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا بحران،علا جگاہ اندھیرے میں ڈوب گئی،مریضوں کو مشکلات

ایم ڈی کا واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

شہرکو خوبصورت،ترقی یافتہ شہر بنانا ہدف :ندیم ناصر

کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ،ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس