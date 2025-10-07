جہانیاں میں جعلی مینگو جام بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی
450لٹر خوراک تلف، 1600کلو گلوکوز سیرپ، 300کلو خام میٹریل ضبط پروڈکشن یونٹ کے مالک کیخلاف ایف آئی آر درج، اصلاح تک پروڈکشن بند
ملتان (لیڈی رپورٹر) ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ناقص اور جعلی خوراک کی تیاری کیخلاف پنجاب بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں،پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی مینگو جام ودیگر اشیاء خورونوش بنانے والی فیکٹری پکڑلی، فوڈ سیفٹی ٹیم کا 115 ٹن آر جہانیاں میں پروڈکشن یونٹ پر چھاپہ، 450 لٹر غیر معیاری خوراک تلف، 1600 کلو گلوکوز سیرپ، 300 کلو خام مٹیریل ضبط کرلیا گیا، پروڈکشن یونٹ کے مالک کیخلاف ایف آئی آر درج، اصلاح تک پروڈکشن بند کردی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق معروف کمپنی کے نام سے جعلی مصنوعات تیار کی جارہی تھیں۔ پروڈکثس کے اوپر معروف برانڈز کے جعلی ایڈریس درج کیے گئے تھے ۔ خوراک کی تیاری کیلئے کھلے رنگ اور کیمیکلز کا استعمال کیا جارہا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اصل کے نام پر شہریوں کو دو نمبر اشیاء سپلائی کرنے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔