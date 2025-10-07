صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

  • ملتان
پروگرام میں وہاڑی کی شمولیت پرضلع کے عوام شکر گزار ہیں :ایم پی اے

وہاڑی(نمائندہ خصوصی )مسلم لیگ ن کے ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ تعلیمی میدان میں سہولیات کی فراہمی وزیراعلی پنجاب مریم نواز اور وزیر تعلیم رانا سکند ر حیات کی ترجیحات میں شامل ہے اب نئی نسل سے بے پناہ محبت اور پسماندہ اضلاع میں بچوں کیلئے سکوں میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے دودھ اور غذا کی فراہمی ان کا اہم کارنامہ ہے کیوں کہ مثالی ترقی یافتہ کیلئے سب کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے میل پروگرام میں وہاڑی کی بھی شمولیت سے میں اور ضلع کے عوام خصوصی شکر گزار ہیں غریب والدین کو تعلیم کی طرف راغب کرنے میں مدد ملے گی یہ پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی جا نب سے سکول میل پروگرام کے حکومت پنجاب کی جانب سے آغآذ کے حوالے سے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا میاں ثآقب خؤرشید نے کہا کہ ہم اپنے مستقبل کی جنریشن کو جتنی سہولت دیں گے تعلیم کا گراف اور ترقی کا معیار اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا یہ ایک دانش مندانہ پروگرام ہے جس کی شفاف رسائی سے طلبہ و طالبات ہمارے مستقبل کے درخشاں ستارے بن کر اور حب الوطنی سے اپنی شاندار خدمات بجا لائیں گے اس پروگرام کی ترقی کے ثمرات بہت جلد نظر آئے گی۔

 

