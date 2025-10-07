صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

سرکاری رقبہ جات کی نشاندہی کر کے بروقت گندم کی کاشت کو ممکن بنائیں

لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی زیرصدارت ڈی سی آفس میں گندم کی کاشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔تفصیلات کے مطابق اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز سید وسیم حسن شاہ، لیاقت علی گیلانی، اسسٹنٹ کمشنرز ارم شہزادی، اصغر اقبال سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق گندم کی کاشت کو فروغ دیا جائے گا۔ سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے اور نجی شعبے کو بھی وسیع رقبے پر کاشت کی ترغیب دی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ گندم ایک اہم نقد آور فصل ہے ، جس کی بھرپور پیداوار سے غذائی تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے ۔ زراعت اور متعلقہ محکمے کاشتکاروں میں شعور اجاگر کریں اور سرکاری رقبہ جات کی نشاندہی کر کے بروقت گندم کی کاشت کو ممکن بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس