سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر
سرکاری رقبہ جات کی نشاندہی کر کے بروقت گندم کی کاشت کو ممکن بنائیں
لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی زیرصدارت ڈی سی آفس میں گندم کی کاشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔تفصیلات کے مطابق اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز سید وسیم حسن شاہ، لیاقت علی گیلانی، اسسٹنٹ کمشنرز ارم شہزادی، اصغر اقبال سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق گندم کی کاشت کو فروغ دیا جائے گا۔ سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے اور نجی شعبے کو بھی وسیع رقبے پر کاشت کی ترغیب دی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ گندم ایک اہم نقد آور فصل ہے ، جس کی بھرپور پیداوار سے غذائی تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے ۔ زراعت اور متعلقہ محکمے کاشتکاروں میں شعور اجاگر کریں اور سرکاری رقبہ جات کی نشاندہی کر کے بروقت گندم کی کاشت کو ممکن بنائیں۔