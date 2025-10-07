صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سلمیٰ سلیمان نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی اور فہرست کا تفصیلی معائنہ کیا

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔تفصیلات کے مطابق  ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی، اوپی ڈی اور وارڈز میں ڈاکٹروں و عملے کی حاضری چیک کی۔ انہوں نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی اور دواؤں کی فہرست کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مریضوں اور لواحقین سے سروس ڈیلیوری اور دوائیوں کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق علاج معالجہ کے معیار کو بہتر بنایا جا رہا ہے ۔ ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے واضح کیا کہ مریضوں کے علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور غیر حاضر یا لاپرواہ عملے کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا بحران،علا جگاہ اندھیرے میں ڈوب گئی،مریضوں کو مشکلات

ایم ڈی کا واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

شہرکو خوبصورت،ترقی یافتہ شہر بنانا ہدف :ندیم ناصر

کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ،ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس