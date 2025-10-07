ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی
سلمیٰ سلیمان نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی اور فہرست کا تفصیلی معائنہ کیا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی، اوپی ڈی اور وارڈز میں ڈاکٹروں و عملے کی حاضری چیک کی۔ انہوں نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی اور دواؤں کی فہرست کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مریضوں اور لواحقین سے سروس ڈیلیوری اور دوائیوں کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق علاج معالجہ کے معیار کو بہتر بنایا جا رہا ہے ۔ ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے واضح کیا کہ مریضوں کے علاج میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور غیر حاضر یا لاپرواہ عملے کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔