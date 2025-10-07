صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

  • ملتان
محکمہ زراعت گندم کی کاشت کے حوالے سے کاشتکاروں میں آگاہی مہم چلائے

 وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت وزیراعلیٰ انیشیٹوز اور کے پی آئیز کے حوالے سے ضلعی افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گندم اگاؤ مہم، بس پراجیکٹ، فلڈ سروے ، ہسپتالوں میں ڈیلیوری سروس، پرائس کنٹرول، ستھرا پنجاب، آوارہ کتوں کی تلفی، زیبرا کراسنگ، واٹر فلٹریشن پلانٹس، ریڑھی بازار، سٹریٹ لائٹس، انسداد سموگ و ڈینگی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز رفتار کیا جائے۔

، مستند ڈیٹا اکٹھا کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ گندم کی کاشت کے ٹارگٹس کے حصول کیلئے محکمئہ زراعت متحرک کردار ادا کرے ، محکمہ زراعت گندم کی کاشت کے حوالے سے کاشتکاروں میں آگاہی مہم چلائے ،کھادوں کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ الیکٹرو بس سروس کیلئے وہاڑی سے بوریوالا تک 32 اسٹاپ جلد تعمیر کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے صفائی کے بہتر انتظامات، تجاوزات کے خاتمے ، سٹریٹ لائٹس کی بحالی، پارکوں و گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، اور انسداد سموگ و ڈینگی مہم کو تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ اجلاس میں اے ڈی سی بابر سلیمان، غلام مصطفیٰ، مظفر خان، اے سیز، سی او ایم سی اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔

 

مزید پڑہیئے

