نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال ملتان میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق ہو گئی، زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد نو ہو گئی۔۔۔

ہسپتال انتظامیہ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے شبہ میں لائے گئے چار مریضوں میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق کے بعد انہیں آئی سولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے ۔ اس وقت ہسپتال میں نو مریض ڈینگی میں مبتلا زیر علاج ہیں جبکہ دو مریضوں کی رپورٹس تاحال موصول نہیں ہوئیں۔ ترجمان کے مطابق ڈینگی کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

 

