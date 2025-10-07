سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی
نیا ہدف پچپن لاکھ بیلز مقرر ہونے کے باوجود پورا کرنا انتہائی مشکل، کاشتکاروں کا کپاس کی امدادی قیمت بھی مقرر کرنیکا مطالبہ آئندہ سال موسم کی تبدیلی اور دیگر مسائل نہ پیش نہ آئے تو ہدف ضرور پورا کریں گے ،ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ سنٹر ڈاکٹر غلام سرور کا مؤقف
ملتان (جام بابر سے )پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب سے ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایکڑ رقبے پر کھڑی کپاس کی فصل تباہ ، موجودہ صورتحال میں وقتا فوقتا بارشوں کے باعث پیداواری ہدف میں پانچ لاکھ بیلز کی کمی ، نیا ہدف پچپن لاکھ بیلز مقرر ہونے کے باوجود پورا کرنا انتہائی مشکل ہوگیا۔ ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ سنٹر ڈاکٹر غلام سرور کا مؤقف ہے کہ ستائیس لاکھ بیلز حاصل کر لیں ،آئندہ سال موسم کی تبدیلی اور دیگر مسائل نہ پیش نہ آئے تو تو ہدف ضرور پورا کریں گے ۔
تفصیل کیمطابق حکومت نے رواں سال کپاس کی کاشت کا ہدف پینتیس لاکھ ایکڑ رقبہ مقرر کیا لیکن اکتیس لاکھ ایکڑ رقبے پر ہی کپاس کاشت کی جا سکی اور حالیہ سیلاب سے ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایکڑ رقبے پر کھڑی کپاس کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال میں ساٹھ لاکھ بیلز کا پیداواری ہدف پانچ لاکھ بیلز کم کر کے پچپن لاکھ بیلز مقرر کر دیا گیا ہے جسے سیلاب کے بعد وقتا فوقتا بارشوں سے پوراکرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے ۔ دوسری جانب ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ سنٹر ملتان ڈاکٹر غلام سرور کا موقف ہے کہ بے رحم سیلاب کپاس، کماد، چاول ،تل اور چارہ جات سمیت کئی فصلیں بہا لے گیا تاہم اس کے باوجود ستائیس لاکھ بیلز حاصل کر لی ہیں اور آئندہ سال موسمی تبدیلی کے مسائل نہ آئے تو مناسب حکمت عملی سے کپاس کی کاشت اور پیداوار کا مقررہ ہدف ضرور پورا کریں گے ۔