ملتان (وقائع نگار خصوصی)سنٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں عالمی یومِ کپاس کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں ماہرینِ زراعت، صنعت کاروں، تحقیقی اداروں کے نمائندگان اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز کاٹن واک سے ہوا، جس میں ریسرچرز، کاشتکاروں اور مختلف کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔مرکزی تقریب کی صدارت چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان سنٹرل کاٹن کمیٹی ڈاکٹر خادم حسین نے کی، جبکہ افتتاحی کلمات سیکرٹری پی سی سی سی ڈاکٹر محمد ادریس خان نے پیش کئے ۔ انہوں نے کہا کہ کپاس ہماری قومی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اس کی بحالی کے لئے تحقیقاتی اداروں، پالیسی سازوں اور نجی شعبے کے باہمی روابط ناگزیر ہیں۔ڈاکٹر خادم حسین نے کہا کہ کپاس کی پائیدار ترقی کے لئے جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت ہے ۔ پاکستان سنٹرل کاٹن کمیٹی کپاس کے تحقیقی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔سینئر ممبر پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن سہیل محمود ہرل نے کہا کہ کپاس کی ترقی کے لئے ریسرچ فنڈز میں اضافہ ناگزیر ہے ، تاکہ اداروں کو مالی استحکام حاصل ہو اور نتائج پائیدار ہوں۔ڈائریکٹر سی سی آر آئی مس صباحت حسین نے بتایا کہ ادارے نے حال ہی میں کپاس کی دو نئی اقسام، سائٹو 547 اور بی ٹی سی آئی ایم 990، متعارف کرائی ہیں۔